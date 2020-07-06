Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-63#Прогресс МС-1506.07.2020 10:14

Завершена проверка солнечных батарей корабля «Прогресс МС-15»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур продолжается предполетная подготовка грузового корабля «Прогресс МС-15». Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в Госкорпорацию «Роскосмос») выполнили плановую операцию контрольной засветки солнечных батарей системы бортового электропитания корабля.

Проверка функционирования панелей солнечных батарей предусматривает штатное развертывание секций фотоэлементов и их облучение мощными светильниками для контроля эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Кроме того, испытатели проверили герметичность гидромагистрали системы водообеспечения «Родник» и завершили штатную дезинфекцию грузового отсека корабля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года с космодрома Байконур по программе 76-й миссии снабжения Международной космической станции.

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