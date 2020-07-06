За июнь в Новгородской области выявлено три факта самовольного подключения к газовым сетям

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 июля 2020, 13:00

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» в июне 2020 года выявили три факта самовольного подключения газового оборудования к внутриквартирным газовым сетям и незаконного отбора газа. Случаи незаконного подключения были обнаружены в многоквартирных домах по ул. Знаменская в Великом Новгороде, пер. Кирпичный в городе Боровичи Новгородской области, а также в частном доме в деревне Плетниха Новгородского района.

«Во всех трех случаях абонентам ранее была приостановлена поставка газа из-за задолженности по его оплате. Нарушая установленные правила предоставления коммунальных услуг, и без уведомления газовых служб жители этих двух квартир и дома самостоятельно или с помощью других лиц подключили газопотребляющее оборудование к сетям газопровода. Общий ущерб от несанкционированных подключений составил 355,8 тыс. рублей», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа Максим Виноградов.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом Б, части 3, статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная из газопровода». Либо административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.19 КоАП РФ — «Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам…», а также ст. 7.27.1 КоАП РФ — «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

По всем случаям самовольных подключений и незаконного отбора газа составлены акты и направлены заявления в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Всего с начала года сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» выявлено семь фактов самовольного подключения, сумма ущерба от которых составила 1,318 млн рублей.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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