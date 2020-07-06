Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы#Ангара06.07.2020 08:00

На Восточный поступает оборудование для КРК «Ангара»

На космодром Восточный продолжает поступать новое оборудование для стартового комплекса ракет-носителей семейства «Ангара». Сегодня, 6 июля 2020 года, прибыла первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты «Ангара-А5» сжатыми газами.

Массивные баллоны массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия. Они будут монтироваться на стартовом комплексе в стартовом и централизованном сооружениях, а также на техническом комплексе в Энергоблоке.

Ранее сообщалось, что в середине июля этого года ожидается отгрузка на Восточный пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара». Крупногабаритные части будут доставлены космодром по Северному морскому пути: стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол массой более 2 000 тонн последует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома к первым числам сентября 2020 года.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с российского гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год.

MIL OSI