Source: Russia – Council of the Federation

Обсужден отчет группы по мониторингу признаков внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел заседание Комиссии.

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Обсужден отчет рабочей группы по мониторингу признаков внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Российскому обществу удалось обеспечить конституционную необратимость важнейших завоеваний двух минувших десятилетий, а именно: укрепление отечественного суверенитета во всех его основных аспектах, включая духовно-нравственный, и развитие основ социального характера нашего государства», — сказал Андрей Климов.

Российскому обществу удалось обеспечить конституционную необратимость важнейших завоеваний двух минувших десятилетий

Дана политическая оценка попыток вмешательство извне в период до и непосредственно в процессе голосования за конституционные преобразования.

Член Комитета СФ по международным делам, руководитель мониторинговой группы Временной комиссии СФ Олег Морозов МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан отметил ведущуюся беспрецедентную атаку с целью дискредитации как идеи голосования, так его процесса и результата. «Голосование прошло безупречно, с высочайшей активностью граждан, и именно это привело к тому, что кампания, организованная извне недругами России, провалилась», — отметил сенатор.

О фактах вмешательства извне сообщили — член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, член мониторинговой группы Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по международным делам, член мониторинговой группы Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил, что у законодателей накопился огромный массив данных, которым необходимо дать правовую оценку. «Задача сенаторов — разработать и предложить законодательный механизм для предотвращения раскачивания внутриполитический ситуации».

Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Ольга Ковитиди

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Алексей Кондратьев

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Владимир Полетаев

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Владимир Джабаров

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Олег Морозов

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Эдуард Исаков

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Эдуард Исаков и Ольга Ковитиди

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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В работе также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков. ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин сообщил об итогах проведенного голосования.

Статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал о процессе обеспечения общественного порядка и безопасности в ходе процесса голосования. Он констатировал высокую степень ответственности и законопослушности россиян.

Выступили — директор Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Сергей Быстревский, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Анатолий Капустин.

Подводя итоги работы, Андрей Климов проинформировал, что обсужденные вопросы войдут в текст готовящегося Ежегодного доклада Временной комиссии, который планируется представить 15 июня в ходе заседания Совета Федерации.

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