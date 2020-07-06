О. Мельниченко: Законы о поддержке предпринимательства в Арктике придадут новый импульс развитию северных территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В настоящее время в завершающую стадию вступила работа над пакетом законопроектов о развитии бизнеса в Арктике.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в настоящее время в завершающую стадию вступила работа над пакетом законопроектов о развитии бизнеса в Арктике. Проекты, предусматривающие меры государственной поддержки для компаний, работающих на Севере, будут рассмотрены Государственной Думой в третьем чтении 7 июля 2020 г.

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Олег Мельниченко отметил, что Арктика – стратегическая территория, важная для экономики страны и обеспечения ее безопасности. Поэтому стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в этом макрорегионе – важнейшая задача. Ее решение позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Арктических территорий и повышение благосостояния их населения.

Внесенные Правительством РФ законопроекты направлены на предоставление компаниям, работающим в Арктике, налоговых и иных льгот, введение оптимального режима проверок со стороны госорганов, упрощение порядка предоставления земельных участков и согласования строительной документации.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Глава Комитета Совета Федерации особо отметил конструктивную позицию Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при доработке «арктических» законопроектов во втором чтении и продуктивное взаимодействие с Комитетом.

По словам сенатора, в итоговом тексте законопроектов учтены важные предложения регионов и сенаторов. «Мы добились расширения перечня арктических территорий, на которые будут распространяться вводимые меры поддержки. Усилена роль регионов в отборе проектов для предоставления преференций. Представители региональных властей будут участвовать в работе комиссии, рассматривающей заявки претендентов на статус резидентов Арктической зоны. Именно этот статус дает право на меры поддержки. А региональным корпорациям развития могут быть переданы функции управляющей компании, непосредственно работающей с резидентами».

По словам Олега Мельниченко, существенной новеллой, внесенной по инициативе сенаторов, является создание общественного совета Арктической зоны, что позволит обеспечить общественный контроль за отбором и реализацией инвестиционных проектов в Арктике, в том числе с участием представителей коренных народов Севера.

«Важно, что итоговая редакция законов о развитии Арктики обеспечивает баланс интересов предпринимателей и коренного населения Арктики. Правительством будет утверждаться особая программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности народов Севера. Также будет разработан стандарт ответственности бизнеса перед коренным населением Арктики», — подчеркнул сенатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в ходе доработки учтено еще одно принципиальное предложение сенаторов и регионов – о необходимости поддержки не только крупных компаний, но и среднего, малого бизнеса. «Стать резидентами Арктической зоны и получить право воспользоваться мерами поддержки смогут предприниматели, вложившие в новые инвестиционное проекты в Артике не менее одного миллиона рублей», — пояснил парламентарий.

После принятия законов в третьем чтении 7 июля, они будут вынесены на ближайшее заседание Совета Федерации, чтобы меры поддержки инвестиционных проектов в Арктике как можно раньше заработали в полную силу.

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