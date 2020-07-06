Руководители органов государственного управления физической культурой и спортом государств – участников Содружества Независимых Государств обсудили проведение I Игр стран СНГ 2020 года в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 июля, по инициативе Министерства спорта Российской Федерации Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями органов государственного управления физической культурой и спортом государств – участников СНГ. Главной темой совещания стали вопросы подготовки и проведения I Игр стран СНГ 2020 года в Казани.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов, Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, руководители и представители органов государственного управления физической культурой и спортом Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдовы, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

«Игры стран СНГ станут первыми международными мультиспортивными соревнованиями после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, – отметил Олег Матыцин. – Первоначально Игры должны были пройти в конце августа этого года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение об их переносе. Игры планируется провести с 4 по 11 сентября. Данное предложение согласовано с Правительством Российской Федерации и руководством Республики Татарстан».

«При проведении соревнований будут задействованы спортивные объекты, которые неоднократно принимали соревнования самого высокого класса, в том числе Всемирную универсиаду и чемпионаты мира, – подчеркнул руководитель Минспорта России. – В настоящее время активно прорабатываются организационные вопросы, связанные с безопасностью участников, медицинским и антидопинговым обеспечением, логистикой. Что касается транспорта, то самое оптимальное решение – это организация прилёта участников чартерными рейсами напрямую в Казань. Мы надеемся на участие в Играх сильнейших спортсменов СНГ. Но в странах разная эпидемиологическая ситуация, и в течение июля страны должны подтвердить участие своих команд».

В I Играх стран СНГ 2020 года в Казани ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) и 1 тысячи официальных делегатов в составе команд из стран СНГ. Соревнования будут обслуживать 810 рефери и судей, в том числе 178 в составах команд-участниц и 21 технический делегат от международных федераций по видам спорта. Будет разыграно 284 комплекта медалей.

В спортивную программу Игр вошли соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

Для проведения Игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены в Казани для Всемирной летней универсиады 2013 года. Также данные объекты неоднократно были задействованы в проведении спортивных мероприятий республиканского, федерального и международного уровней.

Проведение церемоний открытия и закрытия Игр планируется на территории Аллеи флагов Деревни спортсменов (Деревни Универсиады). Формат церемоний – уличное театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции народов стран – участниц Игр, раскрывающее тему дружбы и единения народов.

Пресс-служба Минспорта России

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