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Роскосмос. Срок приема заявок конкурса 2020 года «Орбита молодежи» продлен – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи#Конкурс

06.07.2020 15:53

Срок приема заявок конкурса 2020 года «Орбита молодежи» продлен

В соответствии с запросами будущих участников Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о продлении срока приема заявок на участие во Всероссийском молодёжном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи» до 17 июля 2020 года.

Прием заявок осуществляется в электронном виде на портале в период с 25 мая 2020 года по 17 июля 2020 года. Оператором конкурса 2020 года выступает Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

К участию в конкурсе принимаются:

научно-технические работы с результатами научных исследований и разработок;

проектно-конструкторские и методические разработки;

экспериментальные работы;

работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок.

Условия участия в Конкурсе и порядок подачи работ определены в Положении о Всероссийском молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи» (документы доступны в разделе «Конкурс научных работ»). Финал планируется с 28 сентября по 3 октября 2020 года в г. Перми в рамках VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики”

Лауреаты 1, 2 и 3 премий конкурса получат возможность публикации своих работ в ведущих рецензируемых научных журналах, экспертного сопровождения своих проектов со стороны экспертного сообщества Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Лауреаты 1 премии пройдут образовательную программу на космодроме Байконур и станут непосредственными свидетелями пуска ракеты-носителя.

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