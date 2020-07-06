Ставропольском крае вынесен приговор по факту хищения у граждан более 16,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей – Александра Бегларяна и Георгия Сариева. Бегларян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), Сариев – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 2009 по 2015 годы Александр Бегларян и Георгий Сариев под предлогом предоставления гражданам займов денежных средств заключали фиктивные договоры купли-продажи квартир, жилых домовладений и иного недвижимого имущества, после чего переоформляли на себя недвижимость.

В результате их преступных действий десяти потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 16,5 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил Александру Бегларяну наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Георгию Сариеву – в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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