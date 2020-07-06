Т. Кусайко: Нужно предусмотреть уплату страхового взноса за детей и неработающих пенсионеров за счет бюджета уже в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В мероприятии также участвовал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

Сенаторы входят в состав правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Мероприятие провел Председатель правления Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ходе заседания был заслушан отчет о результатах деятельности Фонда в 2019 году, а также рассмотрен проект закона о бюджете Фонда за 2019 год.

О перспективах работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год доложила его председатель — Елена Чернякова.

В ходе заседания Татьяна Кусайко подняла тему для обсуждения о возможности уплаты страхового взноса за детей и неработающих пенсионеров за счет средств федерального бюджета.

«На мой взгляд, нужно предусмотреть реализацию уплаты этих страховых взносов в бюджете уже в 2021 году. Это стало бы хорошей поддержкой для регионов», — пояснила сенатор.

В ходе мероприятия парламентарий также уточнила у министра здравоохранения, насколько изменились динамика и структуры обращений, связанных с доступностью и качеством оказания медицинской помощи.

«По словам Михаила Мурашко, есть положительная динамика в решении поступающих жалоб. Большую их часть удаётся удовлетворить в досудебном порядке», — сообщила законодатель.

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