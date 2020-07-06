Ю. Федоров: Потенциал перевозок по внутренним водным путям в настоящее время используется недостаточно активно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на Волге.

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел совещание «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге».

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Совещание было проведено в соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 22 апреля 2019 года. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области заместитель Министра транспорта РФ Юрий Цветков, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Росморречфлота, федеральных и региональных органов государственной власти, эксперты.

Юрий Федоров напомнил, что в соответствии с решениями президиума Госсовета под председательством Президента РФ, должны быть построены гидроузлы, которые позволят решить проблему маловодности на реках России и обеспечить по всей единой глубоководной системе судоходства глубину не менее четырех метров.

Потенциал перевозок по внутренним водным путям в настоящее время используется недостаточно активно

«Потенциал перевозок по внутренним водным путям в настоящее время используется недостаточно активно. У России второе место в мире по протяженности рек — более 100 тысяч километров. Но всего 1 процент грузов перевозится по рекам. Руководством страны поставлена задача принять оперативные меры по стимулированию речных перевозок. Необходимо «расшивать» все узкие места, которые этому мешают», — сказал сенатор.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»

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Юрий Федоров

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Владимир Лебедев

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»

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Владимир Лебедев

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Об обеспечении судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»

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Юрий Федоров

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По словам Юрия Цветкова, речные перевозки – это важнейшее направление развития транспорта. При этом, в создании единой глубоководной системы РФ именно нижегородские шлюзы являются ключевым фактором развития грузовых перевозок.

Заместитель Министра рассказал о работе, проделанной в этом направлении федеральными и региональными органами власти, результатом которой стал доклад с конкретными предложениями.

Участники обменялись мнениями по ситуации вокруг обеспечения судоходства на нижнем бьефе Городецких шлюзов на Волге, обсудили экономические, финансовые, социальные, экологические и природоохранные аспекты предлагаемых и альтернативных решений по строительству низконапорного гидроузла и обводного канала.

По итогам совещания принято решение продолжить работу над согласованием позиций и выработкой единого проекта с учетом мнения руководства и жителей Нижегородской области.

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