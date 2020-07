Rīgas pilī ar īpašu koncertu “Kopā” teiks paldies medicīnas darbiniekiem

Lai izteiktu pateicību medicīnas darbiniekiem, kuri vīrusa Covid-19 laikā nenogurstoši strādāja, lai palīdzētu visai sabiedrībai, 16. jūlijā uz īpašu koncertu “Kopā” aicināti medicīnas darbinieki. Koncertā viņus uzrunās Valsts prezidents Egils Levits un viņa dzīvesbiedre Andra Levite, kā arī ar skaistu programmu priecēs pasaulslavenās zvaigznes – tenors Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš. Lai koncertu varētu baudīt pēc iespējas plašāks medicīnas darbinieku loks un sabiedrība kopumā, tiešraidi no koncerta varēs skatīties mediju platformā LMT Straume 16. jūlijā plkst. 19.00. Koncerta rīkotājiem Dainai Markovai un “HDPD Productions & Dreams” krīzes laikā radās ideja, kā, neraugoties uz ierobežojumiem, popularizēt Latvijas slavenos skatuves māksliniekus un skaistās Latvijas pilis un muižas ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski, tāpēc tika radīts koncertu cikls “KOPĀ”, kurā šovasar piedalīsies pasaulē un Latvijā pazīstamie izcilie Latvijas operas mākslinieki – Marina Rebeka, Aleksandrs Antoņenko, Sonora Vaice, Jānis Apeinis, Perīna Madefa un citi. Sadarbības piedāvājumam piekritusi Rundāles pils, Jelgavas pils un citas arhitektoniski ievērojamas un akustiski piemērotas koncertvietas. Koncertu cikla nosaukums “KOPĀ” simbolizē ideju par savstarpēja atbalsta nepieciešamību un nozīmi dažādām nozarēm, kas īpaši cietušas šīs krīzes laikā – mūzikai, muzejiem, vietējiem mazajiem uzņēmējiem un tūrismam Latvijā, akcentējot savstarpējā individuālā atbalsta lomu, kā arī dažādu nozaru savstarpējās sadarbības radīto augsto pievienoto vērtību un ekonomisko aktivitāti. Projekts ieguvis finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, un to atbalstīt piekritis Latvijas Mobilais Telefons.

Source: President of Latvia in Latvian