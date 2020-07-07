АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газоснабжение православной обители «Спасительный Град „Иерусалим Новый“» в селе Сухарево Валуйского района

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Новости проектов и регионов

7 июля 2020, 17:10

АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газоснабжение объектов на территории православной обители «Спасительный Град „Иерусалим Новый“» в селе Сухарево Валуйского района. Для газификации храмового комплекса построено 3 км подземного газопровода высокого и низкого давления. Установлен пункт редуцирования газа, снижающий давление газа до необходимых для работы приборов потребителя параметров.

Строительство объекта — продолжение реализации Программы газификации Белгородской области на 2020 год.

«Специалисты „Газпром газораспределение Белгород“ разработали технические условия для подключения объекта, выполнили комплекс проектно-изыскательских работ и осуществили строительно-монтажные работы в установленные сроки, согласно графику, благодаря чему здания храмов, келейного корпуса и гостиницы для паломников будут обеспечены теплом и горячей водой к новому отопительному сезону», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Камолин.

Справка

АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает снабжение потребителей Белгородской области природным газом, осуществляет строительство газопроводов, технологическое присоединение объектов капитального строительства к действующим газораспределительных сетям.

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