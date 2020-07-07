АО «Газпром газораспределение Нальчик» выполнит работы по установке счетчиков бесплатно

Source: Gazprom in Russian

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7 июля 2020, 17:40

АО «Газпром газораспределение Нальчик» объявляет о старте акции, в рамках которой абоненты смогут установить прибор учета газа, оплатив только его стоимость.

Срок действия акции — до 31 июля 2020 года. Акция распространяется на абонентов, для которых установка прибора учета газа является обязательной в соответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ № 261 от 23.11.2009.

По данным компании «Газпром газораспределение Нальчик» около 6 тыс. домохозяйств и квартир в Кабардино-Балкарии, нарушая законодательство, потребляют газ без счетчика. Причина — отсутствие необходимой суммы на покупку счетчика и его установку.

«В связи с тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой во всем мире и введении ограничительных мер, в том числе на территории Кабардино-Балкарской Республики, часть населения, не входящая в данную группу, оказалась в сложном материальном положении, и стоимость установки узла учета газа порядка 10 тыс. руб. стала непосильной, они вынуждены платить по нормативу, что всегда дороже.

В целях поддержки абонентов, для которых оснащение прибором учета газа является обязательным, мы решили объявить о старте беспрецедентной акции, установив общую стоимость услуг по монтажу прибора учета газа в размере 0 рублей», — прокомментировал генеральный директор компании Залим Вороков.

Для участия в акции достаточно подать заявку в филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» по месту жительства.

Справка

Оснащение приборами учета газа для абонентов, отапливающих домовладения с помощью газоиспользующего оборудования, объем потребления газа которого равен или выше 2 м³/час, является обязательным в соответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ № 261 от 23.11.2009.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз».

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