А. Кутепов предложил продлить право регионов предоставлять «налоговые каникулы» для некоторых категорий предпринимателей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил в Правительство для получения отзыва соответствующий законопроект.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает продлить на один год право регионов устанавливать «налоговые каникулы» для некоторых категорий предпринимателей.

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Сенатор направил в Правительство РФ для получения отзыва подготовленный им законопроект «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».

Целью принятия указанных изменений в часть вторую НК РФ было вовлечение в экономику физических лиц, в том числе осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников, а также поддержки субъектов малого предпринимательства. Регионам было предоставлено право устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, законами субъектов РФ «налоговые каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015 – 2020 годах.

При этом субъекты РФ вправе установить ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней численности работников, нарушение которых за налоговый период является основанием для утраты права на применение указанной налоговой ставки.

Действие норм Закона заканчивается с 1 января 2021 года.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции продление указанных мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики субъектов РФ за счет привлечения в экономику новых предпринимателей. Указанные меры предусмотрены Перечнем мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях, утвержденных 19 мая 2020 года на заседании Совета палаты», — отметил Андрей Кутепов.

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