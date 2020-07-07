А. Майоров: Надо обеспечить баланс сохранения объектов природного, культурного наследия национальных парков и интересов населения

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации разработан законопроект о внесении изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области при участии Министерства природных ресурсов и экологии России подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Речь идет об определении правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках, проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Документ внесен в нижнюю палату парламента сенаторами Юрием Воробьевым, Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Алексеем Майоровым, Еленой Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Вячеславом Наговицыным, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия депутатами Государственной Думы Сергеем Неверовым и Владимиром Бурматовым.

Профильный Комитет СФ сегодня рассмотрел этот законопроект и поддержал его. Сейчас он проходит процедуру подготовки к первому чтению.

Анализ правоприменительной практики показал, что правовой статус земель национальных парков и режим их охраны приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах этих территорий

Как отметил Алексей Майоров, анализ правоприменительной практики показал, что правовой статус земель национальных парков и режим их охраны приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах этих территорий. Это также не позволяет органам местного самоуправления реализовывать социально-экономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов, расселение ветхого жилья). Сложившаяся ситуация препятствует социально-экономическому развитию таких населенных пунктов и создает социальную напряженность, считает законодатель.

Глава профильного Комитета СФ уточнил, что сейчас в стране насчитывается 63 национальных парка. В составе 27 национальных парков находится 923 населённых пункта, где проживает более 370 тыс. человек. «Мы должны обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, проживающих на таких территориях» — подчеркнул Алексей Майоров.

Сенатор обратил внимание, что законопроектом предлагается разрешить передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в региональную или муниципальную собственность. Только при условии, что сведения о границах такого населенного пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сохраняя при этом все существующие экологические требования национальных парков. После передачи земельных участков в региональную или муниципальную собственность, они могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что на таких земельных участках, расположенных строго в границах населенных пунктов, гражданам разрешается вести садоводство и огородничество. Виды разрешенного использования земельных участков будут определяться положением о соответствующем национальном парке, что является гарантом соблюдения строгих экологических требований и будет препятствовать незаконной застройке.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить социальную напряженность среди населения и будет способствовать социально-экономическому развитию населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков», — уверен Алексей Майоров.

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