А. Майоров: Парламентарии держат на контроле тему развития отечественного производства продуктов детского питания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили вопрос импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в стране.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили ход реализации Обращения Совета Федерации к Правительству России по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации. Соответствующий документ был направлен в адрес заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор подчеркнул, что Обращение СФ было принято на 478-м заседании палаты в целях поддержки развития отечественного производства продуктов детского питания. В нем указано, что обеспечение за счет продуктов отечественного производства 80 проц. рынка специализированных продуктов для детского питания, в том числе диетического (лечебного и профилактического). Это один из ожидаемых результатов реализации Основ государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.

В настоящее время более 90 процентов сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны

«Однако в настоящее время более 90 процентов сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны», — подчеркнул Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ напомнил, что в качестве основных мер, в частности, предлагалось установить режим «зеленого коридора» в отношении импорта деминерализованной сыворотки Д90, нулевую ставку таможенных пошлин на компоненты для производства сухих молочных адаптированных смесей для питания детей раннего возраста. Кроме этого было рекомендовано неприменение временных ограничений на экспорт указанной продукции в связи с возможными рисками утраты экономической стабильности ее производителей.

«Минсельхозом России проведена определенная работа по реализации мер поддержки отечественных производителей, есть результаты, но многое еще предстоит сделать. Обращаю внимание на то, что две из трех предложенных Советом Федерации дополнительных мер приняты и реализуются».

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Вместе с тем, отметил Алексей Майоров, предложение по установлению нулевой ставки таможенных пошлин на сырье для производства заменителей грудного молока на территории Российской Федерации признано нецелесообразным. При этом на готовую импортную продукцию была установлена нулевая пошлина. «Наш Комитет и Комитет СФ по науке, образованию и культуре выражают тревогу в связи со складывающейся ситуацией».

В дискуссии приняли участие представитель Министерства сельского хозяйства России Марина Афонина и представитель Министерства экономического развития РФ Руслан Цветков.

По итогам обсуждения сенаторы приняли к сведению информацию министерств по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в Российской Федерации».

Как заявил Алексей Майоров, эта тема по‑прежнему на парламентском контроле и по итогам заседания будет направлено письмо с соответствующей информацией в адрес Правительства РФ.

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