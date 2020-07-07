А. Турчак: Люди с ограниченными возможностями смогут получать технические средства реабилитации на всей территории страны

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации и депутаты Государственной Думы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области внес проект федерального закона «О внесении изменения в статью 111 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Соавторами документа стали депутаты Государственной Думы Сергей Неверов, Андрей Исаев, Александр Хинштейн и Михаил Терентьев.

Смотрите также

Как отметил Андрей Турчак, согласно действующей редакции Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» технические средства реабилитации (TCP) предоставляются инвалидам по месту их жительства уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством РФ.

Однако, уточнил сенатор, прямое указание на место жительства в законе зачастую обуславливает невозможность получения инвалидами TCP по месту их пребывания. Например, при нахождении в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, а также в период вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места их постоянной регистрации. В частности, в период прохождения членами их семей, на иждивении которых они находятся, службы или осуществления трудовой деятельности на договорной основе в таких регионах.

В целях обеспечения инвалидам возможности реализации права на получение TCP по месту их фактического пребывания предлагается формулировку относительно места жительства исключить

В целях обеспечения инвалидам возможности реализации права на получение TCP по месту их фактического пребывания предлагается формулировку относительно места жительства исключить с учетом того, что непосредственный механизм предоставления TCP определяется в рамках установленного Правительством РФ порядка.

«Законопроект, который мы сегодня внесли в Государственную Думу, — результат нашей совместной работы с Министерством труда и социальной защиты РФ. В марте этого года мы подробно обсуждали вопрос упрощения процедуры получения технических средств реабилитации и договорились, что инвалиды должны иметь возможность получать ТСР по месту жительства или по месту фактического нахождения. А не только там, где они прописаны», — отметил Андрей Турчак.

По словам вице-спикера СФ, теперь люди с ограниченными возможностями смогут получать ТСР на всей территории нашей страны. «Люди смогут спокойно выезжать на лечение, к родственникам или на учебу в другие города и области, не боясь остаться там без необходимых средств реабилитации», — подчеркнул парламентарий.

MIL OSI