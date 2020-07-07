Встреча с главой «Почты России» Максимом Акимовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Максим Алексеевич, добрый день.

Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени. Как организована эта работа сейчас?

М.Акимов: Владимир Владимирович, в условиях эпидемии, как Вы отметили, мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи. В силу нашего размера – у нас 42 тысячи точек физического присутствия, 42 тысячи отделений и персонала 330 тысяч человек. Мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД, и это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали.

Первая, конечно, – это защитить наш персонал. Мы инвестировали солидный бюджет – более 1,5 миллиарда рублей, это и средства индивидуальной защиты, и перегородки.

Вторая большая задача – это дать нашим клиентам новые продукты, новые решения, прежде всего для того, чтобы люди не посещали отделения почтовой связи в этот сложный период. Это доставка онлайн, бесконтактная доставка, мы продлили сроки, и в этом Правительство и Минкомсвязи пошли нам навстречу, – продлили сроки хранения неполученных почтовых отправлений, посылок, товаров электронной коммерции с 30 до 60 дней, вдвое сократили стоимость услуги доставки курьером, у нас был взрывной рост на курьерскую доставку – на тысячи процентов, как и пользование услуг нашего мобильного приложения дало нам тоже солидный прирост.

С другой стороны, разноречивые тенденции, резко упали объёмы международной торговли. И здесь мы справились, задействуя наш транспорт, в том числе и авиационный, с потоками из Юго-Восточной Азии. А вот проблема, которая связана с экспортом, с направлением почтовых отправлений за рубеж, оказалась более серьёзной, потому что прекратилось авиационное сообщение. Мы сейчас активно эту проблему решаем, задействуем морской транспорт, контейнерные перевозки.

Могу Вам доложить, что за последние четыре недели наша выручка серьёзно растёт. Мы вернули позиции 2019 года, идём ростом к плану. Оживление потребительской активности – конечно, прямой показатель того, насколько эффективно работают меры, которые были приняты по Вашему поручению по дополнительной поддержке семей, доходов.

У нас здорово уменьшилась текучка, практически на четверть по сравнению с предыдущим годом. Притом что у нас огромная работа впереди по выполнению Вашего поручения по доведению зарплат до среднерегиональных, тем не менее для людей даже скромный доход оказался привлекательным, и мы открыли 5 тысяч новых вакансий. Мы даже временно трудоустроили персонал, который потерял офлайновый ритейл, магазины, которые вынуждены были закрываться.

Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы её не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведём такую же волну повышения, она у нас идёт по регионам, 1 ноября. Она коснётся 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют.

Конечно, обеспечение операционной и финансовой устойчивости было непростой задачей. Пользуясь высоким присутствием, хотел бы поблагодарить наш почтовый коллектив. У нас 28 тысяч человек ушло на удалёнку, мы постарались убрать, чтобы не нагружать врачей, всех, кто мог работать удалённо. Это самое большое количество в стране, мы полагаем. Понятно, что операторы почтовых отделений, сортировщики, водители, сотрудники наших логистических центров продолжили работу в непростых условиях, и мы ни на день не закрывали наши почтовые отделения, кроме периода трёхдневного для санобработки. И то, естественно, мы их разделили: часть оставили работать в круглосуточном режиме.

У нас большие планы по новым продуктам. Хотел бы рассказать не только о том, как «Почта» справляется с этой ситуацией, но и о том, что она полезного может сделать для страны. У нас две идеи.

Первая – это продукт, который мы назвали «Почта-бизнес». Это целая серия цифровых решений, которая связана с электронной коммерцией. Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 миллиардов, начиная в 2009 году с 90, – это стремительный рост. И основной прирост, конечно, даёт электронная коммерция, причем внутрироссийская электронная коммерция.

Очень важно, особенно сейчас, фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. Каналы онлайн-торговли – это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А «Почта» – это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например из Челябинска в Хабаровск, доставить любое отправление, дать «облачные сервисы», бухгалтерию, коммерческий учёт и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн.

Мы проговорили эту тему с руководителем Корпорации МСП [Александром] Браверманом. Это полностью отвечает проекту национального плана экономического развития, там есть соответствующие мероприятия. Поэтому просим Вашей поддержки в том, чтобы интегрировать эти меры, тем более что они не потребуют дополнительных крупных финансовых вложений. Может быть, это специфические меры поддержки, связанные с обучением людей, не более того.

Второй крупный проект – это социальные центры на селе. Для 10 миллионов человек мы – единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы (это программа по господдержке села, по социальному развитию села, программа «Цифровая экономика»), то «Почта России» – идеальное место. Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (Едином портале госуслуг), провести лёгкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке. Это финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы. Тем более приходит интернет, людей нужно в эту историю вовлекать. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе. Мы понимаем свою ответственность, несмотря на то что работаем в рынке, не получаем госсубсидий, тем не менее мы должны быть успешными, чтобы эту сеть сохранить. Оттуда, откуда уходит «Почта», уходит во многом иногда и сама жизнь.

Поэтому просим и здесь поддержки, скорее она носит координационный характер. Но мне кажется, эти две истории для хорошего развития – и социального, и экономического – были бы очень полезны.

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI