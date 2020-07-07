В Амурской области после проверки прокуратуры работникам строительной организации выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Зейского района Амурской области провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в ОАО «Зея Инвест Энерго».

Установлено, что администрация предприятия в нарушение требований трудового законодательства не выплатила 52 работникам заработную плату за апрель и май 2020 года. Сумма задолженности составила более 2 млн рублей.

Прокурор района в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

В защиту трудовых прав граждан прокурор направил в суд заявления о выплате заработной платы.

Кроме того, руководителю ОАО «Зея Инвест Энерго» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После проверки прокуратуры задолженность по заработной плате в размере более 2 млн рублей перед работниками организации погашена.

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