В АО «Газпром газораспределение Тамбов» принимаются усиленные меры по профилактике коронавирусной инфекции

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 июля 2020, 17:30

Газовики Тамбовской области реализуют комплекс мероприятий, направленный на противодействие распространения коронавирусной инфекции. Так, с 1 июля 2020 года в АО «Газпром газораспределение Тамбов» приступили к тестированию персонала на наличие заболевания, а также на антитела к нему.

В числе первых медицинское обследование проходят работники, задействованные в непрерывных производственных процессах и максимально взаимодействующие с абонентами: аварийно-диспетчерские бригады, сотрудники центров оказания услуг, служб технического обслуживания, а также специалисты, приступающие к работе в офисе после завершения удаленной работы.

С начала распространения коронавирусной инфекции и до настоящего момента в компании «Газпром газораспределение Тамбов» проводятся необходимые профилактические мероприятия — осуществляется ежедневный термометрический контроль персонала, на рабочих местах соблюдаются строгие меры социального дистанцирования, масочный и перчаточный режим.

В Центрах оказания услуг прием потребителей ведется строго по предварительной записи, в клиентских залах установлены защитные экраны. Все производственные и служебные помещения, оборудование и транспорт ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами, осуществляется корпоративная доставка персонала автотранспортом компании к месту работы и обратно. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности, как персонала компании, так и потребителей газа.

Кроме того, при содействии филиала ГБУЗ «Дезинфекционная станция» ТОКПД проведена профессиональная дезинфекция производственных помещений и клиентских залов с применением препарата «Экостил», рекомендованного Роспотребнадзором.

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