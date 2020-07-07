В Ингушетии вынесен приговор по уголовному делу о фальшивомонетничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Магасский районный суд Республики Ингушетия вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Установлено, что в декабре 2018 г. мужчина приобрел в г. Москве 10 поддельных денежных купюр номинальной стоимостью 2000 рублей каждая. 10 января 2019 г. приобретая на территории Республики Ингушетия в различных магазинах товары, он расплачивался за них поддельными банковскими купюрами.

В каждом из магазинов он покупал товары, стоимость которых не превышала 100 рублей, получая от продавцов сдачу в виде подлинных денежных средств.

Уже через два дня злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Из незаконного оборота изъято 3 фальшивые двухтысячные банкноты.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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