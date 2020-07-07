В Ульяновской области осужден житель Перми, пытавшийся реализовать на территории ряда регионов Российской Федерации более 2 кг наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чердаклинский районный суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Как установлено в суде, весной 2020 года злоумышленник с помощью сети «Интернет» вступил в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта на территории Казани, Набережных Челнов и Ульяновска наркотического вещества – мефедрона.

Продажу злоумышленники планировали осуществлять с помощью тайников, информация о месте которых передавалась бы наркопотребителям только после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронной платежной системы.

Однако 25 марта текущего года после извлечения в Цильнинском районе из тайника более 2 кг наркотика злоумышленник был задержан.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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