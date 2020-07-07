Г. Карелова: Совет Федерации ведет постоянный мониторинг реализации мер поддержки НКО

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо расширить круг некоммерческих организаций, нуждающихся в поддержке, сообщила вице-спикер СФ.

В соответствии с решением, принятом на 483-м заседании Совета Федерации, палата регионов осуществляет контроль за своевременной реализацией законодательства, направленного на поддержку некоммерческих организаций в условиях пандемии, подчеркнула заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

С 1 июля некоммерческие организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года

На сегодняшний день завершен процесс формирования двух реестров, а именно: социально ориентированных некоммерческих организаций и НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время помощь получат около 33 тысяч НКО, сообщила заместитель Председателя СФ.

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«Еще в марте Совет Федерации обратился в Правительство РФ с предложением распространить меры поддержки малого и среднего предпринимательства на НКО. Уже с 1 июля некоммерческие организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, а также от арендных платежей по договорам аренды федерального имущества. Кроме того, им предоставляются субсидируемые льготные кредиты, выдаваемые СО НКО на выплату части заработной платы сотрудникам», — напомнила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула необходимость расширения круга НКО, нуждающихся в поддержке, а также снятия административных барьеров при обращении некоммерческих организаций за льготными кредитами в банки. «Совет Федерации будет осуществлять постоянный мониторинг и держать эти вопросы на контроле».

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