Заместитель Председателя СФ Ю. Воробьев и члены Совета Федерации приняли участие в 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и члены Совета Федерации приняли участие в 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции под председательством Председателя Парламентского Собрания, Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

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В ходе работы рассмотрен вопрос об изменениях в составе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также признаны полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегированных в Парламентское Собрание.

Избраны первый заместитель Председателя и заместители Председателя Парламентского Собрания. Утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий.

Одним из центральных вопросов в повестке дня стало рассмотрение хода выполнения Плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С докладом по вопросу выступил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В повестке заседания также рассмотрен ряд бюджетных вопросов. В частности — внесение изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год».

Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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Юрий Воробьев

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Юрий Воробьев

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Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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Сергей Калашников

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Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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Сергей Митин

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Владимир Круглый

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Елена Афанасьева

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Франц Клинцевич

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Участие членов СФ в 58-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

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В заседании приняли участие — первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев, ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый. КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области

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