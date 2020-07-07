Source: Russia Federal Space

#НПК СПП#Главное#ГЛОНАСС07.07.2020 14:28

Контракт на размещение шестой БИС «СМ-ГЛОНАСС» в Бразилии

«Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») заключила контракт с Федеральным университетом Пары́ (UFPA) и Фондом поддержки и развития исследований (FADESP) на размещение беззапросной измерительной станции (БИС) «СМ-ГЛОНАСС» в г. Беле́н, шт. Пара́, Федеративная Республика Бразилия.

Это шестая по счёту БИС в составе зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК «СПП» в рамках ОКР «Сигал».

БИС «СМ-ГЛОНАСС» — радиотехническая станция, предназначенная для непрерывного слежения за открытыми сигналами систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, COMPASS, QZSS, приёма навигационных кадров и контроля параметров достоверности открытых навигационных сигналов спутников ГНСС, а также для проведения измерений псевдодальности по фазе кода и фазе несущей частоты для всех излучаемых сигналов ГНСС с частотой не менее 1 Гц.

MIL OSI