Л. Глебова: В обсуждение актуальных вопросов развития гражданских институтов нужно вовлекать широкие круги региональной общественности

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Состоялось расширенное заседание Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. Мероприятие прошло в онлайн формате на площадке Общественной палаты РФ.

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Совет при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества собрался после общероссийского голосования и утверждения поправок к Конституции Российской Федерации Президентом России. Темой заседания стали «Перспективы Конституционной новации об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики».

Заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, члены Совета, представители региональных общественных палат.

По целому кругу вопросов неправительственные организации берут на себя функции социально-медицинского обслуживания, проведения образовательных, культурных, благотворительных мероприятий для людей разного возраста

По словам Любови Глебовой, члены Совета дали позитивную оценку появлению в новой редакции Конституции статьи 114, согласно которой Правительство РФ должно оказывать меры поддержки институтам гражданского общества, в том числе некоммерческим организациям, и обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики. Кроме того, особые меры поддержки будут осуществляться в отношении добровольческой (волонтерской) деятельности.

«Сейчас по целому кругу вопросов неправительственные организации берут на себя функции социально-медицинского обслуживания, проведения образовательных, культурных, благотворительных мероприятий для людей разного возраста», — сказала Любовь Глебова. По словам парламентария, отдельного внимания заслуживают программы для детей, молодежи, семей, инвалидов, а также тех, кто попал в трудную ситуацию.

Сенатор отметила, что в обсуждение актуальных вопросов развития гражданских институтов нужно вовлекать широкие круги региональной общественности. Проведение мероприятий Совета совместно с Общественной палатой РФ помогает решить эту задачу.

Члены Совета обсудили конкретные шаги по реализации статьи 114 Конституции в деятельности общественных институтов.

Лидия Михеева остановилась на важности внесения в действующее законодательство и в подзаконные акты ряда федеральных законов изменений, развивающих положения Конституции. «Мы готовы все вместе вырабатывать общенациональные решения, привлекая к их обсуждению региональные общественные палаты», – сказала она.

Оксана Пушкина обозначила ряд трудностей, с которыми некоммерческие организации сталкиваются сегодня. В частности, проблемы с поиском финансирования и признания своей деятельности на региональном уровне.

Руководитель Департамента социального развития Министерства экономического развития РФ Святослав Сорокин рассказал о процессе формирования реестров НКО для получения государственной поддержки в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

В ходе заседания были высказаны пожелания об усилении информационного освещения деятельности гражданских институтов, поскольку это дает возможность любому человеку присоединяться к инициативам некоммерческих организаций, популяризирует гражданскую активность.

Члены Совета Иосиф Дискин, Вера Лекарева, Валентина Петренко, а также председатель общественной палаты Ханты-Мансийского округа Ирина Максимова и председатель общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина отметили важность выстраивания открытого и прозрачного диалога между государством и гражданскими институтами, а также необходимость налаживания конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти с общественными организациями.

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