М. Козлов: Все реализуемые в Костромской области проекты направлены на повышение качества жизни людей

Source: Russia – Council of the Federation

Сохранение и расширение социальных гарантий, повышение качества медпомощи, развитие территорий, привлечение инвестиций и решение ключевых для региона вопросов — в регионе созданы все условия для движения вперед, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в заседании Костромской областной Думы.

Михаил Козлов принял участие в заседании Костромской областной Думы

Ключевым вопросом заключительного в весенней сессии заседания регионального парламента стал отчет губернатора Сергея Ситникова СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области о результатах деятельности администрации региона в 2019 году.

«В 2019 году Костромская область по целому ряду показателей развития стала «крепким середняком» среди 85 регионов Российской Федерации. 22 место по темпам роста собственных доходов бюджета, 18 место по уровню организации общего образования, 5 место в рейтинге по отрасли «Культура». За 2019 год значительно, до 90% к собственным доходам, сокращен государственный долг», — сказал в своем выступлении Сергей Ситников .

В этом году благодаря работе губернатора, администрации региона, а также эффективному взаимодействию с федеральным центром удалось решить ключевые для области вопросы. «Так, актуальной проблемой областного центра остается необходимость строительства второго моста через Волгу. На протяжении 20-ти лет этот важный для Костромы вопрос был «открытым». Теперь проект по строительству новой переправы с окружной дорогой поддержан на федеральном уровне», — сказал сенатор.

«Непростой вопрос и по газификации региона. Благодаря четкой позиции, настойчивости и целенаправленной работе губернатора и его команды с федеральным центром, этот вопрос удалось решить. Уже определены сроки и направления работы газификации в регионе», — подчеркнул Михаил Козлов.

Позитивные перемены прослеживаются во всех сферах. Объемы работ по ремонту дорог выросли в разы — с 4 км в 2012 году до 260 км в 2020 году. По итогам 2019 года объем инвестиций составил 26 млрд. рублей. Это средства, которые вложены в создание новых предприятий и модернизацию существующих производств.

Ключевыми направлениями социальной политики региона губернатор назвал поддержку материнства и детства, заботу о людях старшего поколения. Приоритетной остается и сфера здравоохранения.

«Серьезных результатов, которые были отмечены на федеральном уровне, удалось добиться области в реализации программы поддержки местных инициатив. Финансирование программы за это время увеличено более чем в три раза, более 700 проектов воплощено в жизнь. Благодаря успешному опыту уже в этом году Костромская область в рамках федерального проекта «Народный бюджет» получила 300 миллионов рублей на развитие территорий. Все это в итоге направлено на одно — на улучшение и повышение качества жизни людей», — отметил Михаил Козлов.

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