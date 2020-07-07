Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш07.07.2020 09:24

НИИМаш принимает защиту дипломов

С 20 июня по 3 июля 2020 года сотрудники Научно-исследовательского института машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») традиционно участвовали в заседаниях государственной экзаменационной комиссии Аэрокосмического факультета Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), на защитах выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника» и «Ракетные комплексы и космонавтика».

Защиты по направлению «Электроэнергетика и электротехника» прошли в форме видеоконференцсвязи. По направлению «Ракетные комплексы и космонавтика» студенты защищались в стенах университета перед комиссией под председательством сотрудника НИИМаш Василия Салича.

«На защитах студенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, получив оценки „отлично“ и „хорошо“, — рассказал заместитель главного конструктора НИИМаш Василий Салич. — Радует, что на предприятия нашей отрасли придут хорошие молодые специалисты».

MIL OSI