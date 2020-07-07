Подготовку к «правительственному часу» о мерах поддержки отраслей промышленности рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

В заседании принял участие Министр промышленности и торговли Д. Мантуров.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о ходе подготовки «правительственного часа» по вопросу «О мерах поддержки отраслей промышленности в РФ в изменившихся экономических условиях».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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В заседании принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как госпрограмма развития авиационной промышленности, перспективы создания новых региональных среднемагистральных самолетов, нормативные показатели KPI для торговых представительств и Российского экспортного центра, критерии получения поддержки Фонда развития промышленности, преодоление импортозависимости по нержавеющему стальному листу, позиция Правительства по квотированию экспорта лома цветных металлов,

Комитет СФ заслушал отчет, представленный заместителем Председателя ВЭБ.РФ, генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой об эффективности деятельности Фонда. Ею отмечено, что при поддержке Фонда в 2019 году в моногородах создано порядка 6 тысяч новых рабочих мест и привлечено 34 миллиарда рублей инвестиций.

Вместе с тем, представитель Счетной палаты подчеркнул, что реализуемые ранее меры (в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов») не только не смогли решить проблемы моногородов, но и показали неоднозначные результаты.

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Сенаторы отметили нерешенную проблему оттока населения из моногородов, сокращение числа предпринимателей, снижение уровня заработной платы, невозможности получения денег малыми городами удаленных от центров и обратили внимание на необходимость пересмотра системы и методики оценки эффективности принимаемых мер государственной поддержки моногородов, четкого определения ожидаемых результатов, форм контроля и установления ответственности за достижение показателей

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области закон принят в целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства в Арктической зоне РФ.

Устанавливается ряд особенностей осуществления градостроительной деятельности на территории, входящей в Арктическую зону РФ, определяет правовой режим, меры государственной поддержки, порядок осуществления предпринимательской деятельности и закрепляет территориальный состав этой зоны.

Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды, территориальное море, а также участки континентального шельфа РФ, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Финансовое обеспечение создания и модернизации объектов ее инфраструктуры осуществляется за счет средств внебюджетных источников, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, а также в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РФ, за счет ассигнований федерального бюджета, региональных и муниципальных бюджетов.

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