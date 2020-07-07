Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя пассажирского автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли 3 детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Анапы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 7 августа 2019 года мужчина, страдающий эпилепсией, понимая, что имеющееся у него заболевание препятствует допуску к работе водителем, после принятия медицинского препарата, вызвавшего токсическое опьянение, приступил к управлению автобусом, в котором находилось 40 пассажиров. На 16 км автомобильной дороги «г. Новороссийск – Керченский пролив» у водителя случился эпилептический приступ.

В результате утраты контроля за ситуацией на дороге водитель автобуса допустил столкновение с автомобилем «VOLKSWAGEN TOUAREG», в салоне которого находились 6 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 15 лет.

В результате ДТП дети и 33-летняя потерпевшая, находящиеся в легковом автомобиле, погибли. Кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен еще четверым участникам происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд г. Новороссийска для рассмотрения по существу.

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