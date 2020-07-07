Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзаменов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе.

В публикациях сообщается, что ребенка во время экзамена по русскому языку заставили снять слуховой аппарат.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. По результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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