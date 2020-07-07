Свыше 6,5 тысяч оленей прошли через коммуникации крупнейшего месторождения Ямала

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 июля 2020, 16:15

5 июля завершился перегон оленей через Бованенковское месторождение. В этом году из-за пандемии коронавируса он прошел в формате, исключающем контакт работников месторождения и оленеводов. Через коммуникации Бованенково прошли 6,5 тыс. оленей, принадлежащих двум бригадам муниципального оленеводческого предприятия (МОП) «Ярсалинское».

Предварительно состояние специально обустроенных переходов через коммуникации проверили специалисты «Газпром добыча Надым». С точки зрения соблюдения интересов кочевников переходы проинспектировали представители регионального общественного движения «Ямал» и МОП «Ярсалинское».

Организация переходов оленьих стад через Бованенковское месторождение — уникальный для нефтегазовой отрасли опыт взаимодействия и сотрудничества между газовиками и коренными жителями тундры. При обустройстве месторождения учтены особенности маршрутов сезонной миграции оленеводов-кочевников.

Еще на стадии проектирования специалисты ООО «Газпром добыча Надым» совместно с оленеводами разработали схемы для беспрепятственного прохождения оленей через производственные объекты. В итоге было запроектировано 22 перехода.

Переходы подразумевают возможность беспрепятственного прохода животных и аргишей (так называют вереницу из скрепленных между собой нарт — ненецких саней). Поэтому в местах переходов сделали специальную пологую отсыпку или, наоборот, приподняли коммуникации над землей. Во время движения оленеводческой бригады через дорогу движение автотранспорта останавливают, а бетонное покрытие застилают дарнитом — мягким материалом, который исключает повреждение полозьев на нартах.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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