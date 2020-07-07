Состоится 485-е заседание Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Меры поддержки отраслей отечественной промышленности сенаторы обсудят с участием главы Минпромторга РФ Д. Мантурова.

На 485-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Министр расскажет о мерах поддержки отраслей промышленности страны в изменившихся экономических условиях. Состоится обмен мнениями с учетом ситуации в отдельных отраслях и предложений, высказанных субъектами РФ.

Ранее сенаторы в ходе «региональной недели» провели встречи и мероприятия с представителями промышленных предприятий, бизнеса, отраслевых союзов.

На заседании будут обсуждаться государственная поддержка предпринимательской деятельности в Арктике и внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ об установлении пониженных тарифов страховых взносов участникам свободных экономических зон. Кроме того, планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации.

Сенаторы рассмотрят Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Документ разработан в целях повышения качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы и направлен на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

На рассмотрение Совета Федерации будут представлены поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля. Одним их авторов поправок стал заместитель Председателя СФ Николай Журавлев.

Кроме того, сенаторы обсудят изменения в Федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части усиления защиты прав участников строительства. А также уточнят порядок предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их семей в Федеральном законе «О статусе военнослужащих».

В повестке заседания — поправки в закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В ходе заседания сенаторы также выступят по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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