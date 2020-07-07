Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» за полгода выявили 199 случаев несанкционированных подключений

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 июля 2020, 17:20

За 6 месяцев 2020 года специалисты участков ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», проводя кампанию по выявлению незаконных врезок в сети газораспределения, установили 199 случаев незаконных подключений на сумму ущерба 24,273 млн руб. По всем установленным нарушениям специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» составили заявления и передали в правоохранительные органы о привлечении к административной и уголовной ответственности абонентов, незаконно подключенных к газопроводам.

В рамках административной ответственности, нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного полугодового дохода. Законом вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за подобное деяние.

«Уголовная ответственность за незаконное подключение предусматривает обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате самовольной врезки произошла авария или погибли люди, виновный получит принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 8 лет»,- рассказала Марина Лагутина зам. генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» — основной поставщик природного газа всем категориям потребителей Ростовской области, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

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