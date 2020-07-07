Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-15#МКС#МКС-6307.07.2020 12:27

Специалисты ЦЭНКИ продолжают предпусковые работы на Байконуре

На космодроме Байконур сотрудники Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начали подготовку стартового комплекса «Восток» площадки № 31 к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15».

В понедельник, 6 июля 2020 года, состоялось построение расчёта специалистов филиала ЦЭНКИ, задействованных в работах по подготовке и пуску ракеты-носителя. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. При этом необходимые работы по технологическим графикам выполняются в полном объеме и в срок.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года c площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит экипажу Международной космической станции запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 76-й миссии снабжения МКС.

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