С. Белоусов: Профильный Комитет СФ поддержал концепцию проекта закона «О пчеловодстве в Российской Федерации»

Source: Russia – Council of the Federation

Новый законопроект направлен на установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал концепцию законопроекта «О пчеловодстве в Российской Федерации», сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Документ был внесен депутатами Государственной Думы.

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Парламентарий обратил внимание, что это не первая попытка принять специальный закон о пчеловодстве. Новый законопроект качественно отличается от прежних вариантов и направлен, в первую очередь, на установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, а также охраны пчел. «Важность роли этой отрасли трудно переоценить как в сохранении биологического разнообразия на территории России, так и в обеспечении продовольственной безопасности страны».

Для того, чтобы вести политику эффективного вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот необходимо иметь пчеловодства порядка 7 млн пчелосемей

Сенатор напомнил, что основная функция пчёл — опыление сельскохозяйственных культур. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, только за счёт опыления страна получает примерно 1 трлн рублей косвенного дохода ежегодно. Для того, чтобы вести политику эффективного вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот необходимо иметь пчеловодства порядка 7 млн пчелосемей. «Для развития отрасли важно создать условия, в том числе, наладить качественную ветеринарную службу, восстановить на государственном уровне племенные пчелопитомники, ввести жёсткий контроль за применением пестицидов при обработках земельных и лесных угодий», — отметил законодатель.

Проект закона отвечает основным запросам отрасли, считает Сергей Белоусов. Законопроектом, помимо базовых принципов, предлагается определить обязательные требования к продуктам пчеловодства, порядок организации охраны пчел и среды их обитания, охраны их племенной продукции, предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, добавил сенатор, законопроектом предлагается конкретизировать полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления в области пчеловодства. «Наш Комитет отметил целесообразность идеи авторов законопроекта, направленного на установление правовых основ развития пчеловодства и, несмотря на ряд замечаний, принял единогласное решение поддержать концепцию законопроекта и впоследствии его доработать».

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