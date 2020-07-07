Члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии приняла участие Министр культуры РФ О. Любимова.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Мероприятие провела Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан В заседании участвовал заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан В онлайн-формате в заседании приняла участие Министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Обсуждались итоги состоявшейся 3 июня 2020 года видеоконференции на тему «О реализации национального проекта «Культура» в условиях распространения коронавирусной инфекции: региональные и законодательные аспекты».

«Ценность культуры, ее объединяющее значение для многонациональной России отныне закреплены в Конституции РФ. Развитие нацпроекта в регионах позволит стимулировать качество культурной жизни, особенно в малых городах и на селе», — заявила Лилия Гумерова.

Ценность культуры, ее объединяющее значение для многонациональной России отныне закреплены в Конституции РФ

Сенатор отметила конструктивное взаимодействие Комитета СФ с Министерством культуры РФ.

Ольга Любимова поблагодарила Совет Федерации за помощь и поддержку в решении системных вопросов культуры. Она кратко проинформировала о реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году, о принятых мерах по стабилизации ситуации в сфере культуры в регионах, поддержке учреждений культуры, пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции.

Министр обратила внимание, что культура включена в общенациональный план восстановления экономики.

По ее словам, отвечая на новые вызовы в условиях пандемии, учреждения культуры провели большую работу в онлайн-формате, организовав виртуальные выставки, концерты, помогли людям, находящимся на самоизоляции. «На портале «Культура.РФ» было проведено более 1500 трансляций, которые посмотрели 28 миллионов человек. Этот опыт будет полезным для дальнейшего развития цифрового направления в сфере культуры».

В ходе обсуждения члены Комитета СФ подняли вопрос, касающийся возможности предоставления дополнительных баллов к ЕГЭ по результатам волонтерской деятельности по направлению «Волонтеры культуры».

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Сергей Михайлов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Елена Грешнякова

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Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Кресс

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Были подняты вопросы формирования региональных перечней системообразующих организаций в сфере культуры, выпадающих доходов учреждений и организаций культуры. Обсуждались направления поддержки библиотек, негосударственных концертных организаций, частных музеев, театров, модернизации детских школ искусств в регионах и муниципалитетах, а также проведение высокоскоростного Интернета в учреждениях культуры в отдаленных территориях и сельской местности, ремонт учреждений культуры в регионах, восстановление памятников деревянного зодчества, совершенствование законодательства в области культуры.

В обсуждении также приняли участие полномочный представитель Правительства РФ в СФ Андрей Яцкин, первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, заместители Министра культуры РФ Ольга Ярилова, Максим Ксензов, Николай Овсиенко, Владимир Осинцев.

По итогам работы за основу был принят проект решения, содержащий, в частности, рекомендации Минкультуры РФ включить в ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в РФ специальный раздел о лучшем опыте и практиках реализации государственной культурной политики в субъектах РФ и инициировать рассмотрение Правительственной комиссией по государственной культурной политике вопрос о законодательном обеспечении и совершенствовании механизмов государственной поддержки учреждений и организаций культуры в субъектах Федерации.

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