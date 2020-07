Latvija un Armēnija ieinteresētas sadarboties ES Austrumu partnerībā, IT un lauksaimniecībā

Valsts prezidentam Egilam Levitam šodien notika tālsaruna ar Armēnijas Republikas prezidentu Armenu Sarkisjanu (H.E. Mr Armen Sarkissian). Abas puses pārrunāja pieredzi COVID-19 ierobežošanā, kā arī turpmākās sadarbības plānus starp Latviju un Armēniju. Sarunā tika atzinīgi novērtēts Eiropas Savienības sniegtais atbalsts Armēnijai COVID-19 krīzē, kas smagi skārusi šo valsti. A. Sarkisjans arī uzsvēra, ka “Latvija ir mazs, bet svarīgs partneris Eiropas Savienībā’’, un pateicās par Latvijas īpaši aktīvo atbalstu ES Austrumu partnerības politikai, kuras ietvaros norit dialogs starp ES un Armēniju. Runājot par divpusējo attiecību nākotni, abas puses apliecināja, ka pastāv liela interese sadarbībai IT un tehnoloģiju, pārtikas drošības un lauksaimniecības jomās. A. Sarkisjans ielūdza E. Levitu apmeklēt Armēniju, lai strādātu pie turpmākās abu valstu sadarbības paplašināšanas.

Source: President of Latvia in Latvian