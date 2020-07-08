Антон Инюцын: «Мы рассчитываем в год российского председательства представить первые исследования Энергоплатформы БРИКС»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провёл заседание российской части Рабочей группы «Глобальный энергетический обзор» Платформы энергетических исследований БРИКС.

В состав рабочей группы входят эксперты из НИУ «ВШЭ», РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина, Фонда «Сколково», российских энергетических компаний, включая ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО «Газпром нефть», ПАО «РусГидро».

«Одна из основных наших задач в год российского председательства на энергетическом треке – это выпуск первых исследований Энергоплатформы БРИКС. Мы договорились с партнерами по объединению, что будем готовить две публикации: Энергетический обзор стран БРИКС и доклад по перспективным технологиям», – отметил Антон Инюцын.

В ходе встречи участники обсудили проект исследования Энергоплатформы БРИКС о развитии энергетического сектора в странах «пятерки», а также возможные темы работ на 2021-2024 гг.

«С практической точки зрения мы рассчитываем, что исследования Энергоплатформы помогут определить зоны межбриксовского энергетического сотрудничества, а также выявить общие подходы стран к глобальной энергоповестке», – отметил замминистра.

По итогам заседания эксперты Рабочей группы одобрили представленную структуру исследования.



Справочно: В 2019 г. по инициативе российской стороны была запущена работа Платформы энергетических исследований БРИКС. В соответствии с регламентом работы Энергоплатформы ключевыми целями и задачами платформы являются:

− осуществление независимой информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в интересах стран БРИКС по вопросам развития энергетики и выработка предложений по скоординированной политике и стратегии в энергетической сфере;

− содействие реализации совместных инвестиционных проектов в энергетике;

− развитие сотрудничества в области энергетических технологий.

В состав российской части Энергоплатформы входят представители более 30 российских энергетических компаний и организаций. Внутри платформы существует 7 рабочих групп по направлениям: нефтяная отрасль, газовая отрасль, угольная отрасль, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, энергетическая эффективность, глобальный энергетический обзор.

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