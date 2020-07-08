А. Клишас внес законопроект об изменениях в закон о противодействии экстремистской деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Документ уточняет понятие такой деятельности в связи с принятием поправок в Конституцию России, сказал сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края внес законопроект об изменениях в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Соавтор законопроекта — председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Сенатор пояснил, что нарушение целостности РФ относится к экстремистской деятельности в соответствии с действующим законодательством.

«С учетом вступления в силу новой части 21 статьи 67 Конституции РФ, закрепляющей недопустимость действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям, возникла необходимость уточнить понятие экстремистской деятельности», — сказал Андрей Клишас.

Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти

Он подчеркнул, что территориальная целостность государства и неприкосновенность государственных границ, а также создание правовых механизмов, направленных на противодействие потенциально возможному нарушению этих основополагающих принципов организации государства в результате действия внешних и внутренних политических и общественных сил, являются категорически важными.

«Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти», — указал парламентарий.

В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом, подчеркнул Андрей Клишас.

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