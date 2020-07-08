А. Майоров: В Совете Федерации создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России

Source: Russia – Council of the Federation

Возглавит Временную комиссию Совета Федерации вице-спикер СФ Г. Карелова.

На 485-м заседании Совета Федерации принято решение о создании Временной комиссии палаты по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России.

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По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

Сенатор сообщил, что Комитетом совместно с Комитетом СФ по науке, образованию и культуре проведена работа по созданию Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации.

По его словам, народные художественные промыслы России — предмет национального престижа и общепризнанного вклада во всемирное культурное наследие. Чтобы сохранить это достояние для будущих поколений, необходима государственная поддержка, предусматривающая совершенствование правового регулирования этой сферы, повышение эффективности взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти, создание инфраструктуры рынка сбыта изделий в стране и за ее пределами, развитие системы подготовки кадров для данной отрасли с учетом традиций многонационального народа России.

«Несмотря на меры, принимаемые для сохранения и развития народных художественных промыслов, многие предприятия этой сферы находятся в тяжелом экономическом положении: низкая рентабельность предприятий, износ материально-технической базы, дефицит молодых профессиональных кадров», – отметил Алексей Майоров.

В целях решения этих задач и создается Временная комиссия под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области .

Глава Комитета СФ подчеркнул, что для села сохранение народных промыслов — важный аспект для развития малых форм хозяйствования, экономики и инфраструктуры, а также занятости сельчан.

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