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Роскосмос. Всероссийская онлайн-смена на базе ВДЦ «Смена» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#ВДЦ Смена

08.07.2020 19:30

Всероссийская онлайн-смена на базе ВДЦ «Смена»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» открывает набор на всероссийскую онлайн-смену для школьников «Юниоры Ворлдскиллс во Всероссийском детском центре «Смена». Программа ориентирована на 7 дней и начнется 20 июля 2020 года.

К участию приглашаются учащиеся школ 12-16 лет из всех уголков России, которые пройдут обучение по 11 актуальным для Госкорпорации «Роскосмос» компетенциям, представленным на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» под руководством опытных наставников Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В рамках данной смены совместно с экспертным сообществом движения Юниоры Ворлдскиллс Россия создана уникальная программа для детей, которая завершается дистанционным демонстрационным экзаменом по всем компетенциям. Отбор и регистрация продлится с 7 по 16 июля 2020 года.

Перед началом онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс» школьники пройдут тестирование по проекту по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», предполагающее онлайн-диагностику гибких навыков (soft skills) и специальный тест, который поможет им определиться с их профессиональными предпочтениями.

«Реализация профильных смен в дистанционном формате позволяет собрать ребят со всех уголков России, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Они получат уникальную возможность приобрести новые знания и навыки по компетенциям, пообщаться с экспертами и специалистами ракетно-космической отрасли, а также получить скилл-паспорта по завершению демонстрационного экзамена», — рассказал Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

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