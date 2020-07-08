В Генпрокуратуре России состоялся очный прием предпринимателей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

7 июля т.г. в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации был проведен очный прием предпринимателей.

Приняты представители 7 субъектов предпринимательской деятельности, от них поступило 7 письменных обращений.

Бизнесмены обратились с жалобами на решения органов полиции и неправомерные действия в отношении принадлежащего им имущества.

По всем обращениям организовано рассмотрение, и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для защиты прав и законных интересов предпринимателей.

Следующий прием состоится в рабочее время 04.08.2020 в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г. Москва, Благовещенский пер., д. 10.

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