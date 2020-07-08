В Дагестане прокуратурой принимаются меры по пресечению незаконного изъятия из муниципальной собственности 85 земельных участков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой г. Избербаша Республики Дагестан проведена проверка исполнения земельного законодательства.

Установлено, что с целью незаконного завладения находящимися в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш» земельными участками общей площадью 40,9 тыс. кв.м, было изготовлено 85 поддельных постановлений городской администрации о предоставлении гражданам в собственность указанных земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

На основании 3 поддельных постановлений и фиктивных доверенностей зарегистрировали право собственности на 3 земельных участка общей площадью 1,3 тыс. кв.м кадастровой стоимостью более 327 тыс. рублей.

Довести до конца преступные действия по регистрации права собственности на остальные 82 участка общей площадью 39,6 тыс. кв.м кадастровой стоимостью свыше 9,7 млн рублей злоумышленники не смогли, поскольку нарушения были выявлены прокуратурой, из архива администрации городского округа были изъяты указанные поддельные постановления.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Ход расследования уголовного дела прокуратурой поставлен на контроль. В настоящее время принимаются меры по возврату в муниципальную собственность незаконно отчужденных 3 земельных участков.

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