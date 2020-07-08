В. Матвиенко: Парламентариям необходимо обеспечить качественное законодательное наполнение вступивших в силу поправок Конституции

Source: Russia – Council of the Federation

В свою очередь, субъектам Федерации предстоит большая работа по обновлению регионального законодательства, отметила Председатель СФ.

Вступление в силу поправок требует от парламентариев решения целого комплекса задач. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на 485-м заседании верхней палаты.

По ее словам, первостепенная задача парламентариев – обеспечить качественное законодательное наполнение уже вступивших в силу поправок Конституции.

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«По оценкам рабочей группы необходимо будет изменить более девяноста законов, которые обеспечат действие обновлённой Конституции. Будем работать в тесном контакте с Государственной Думой, с Правительством России. Всё должно быть сделано очень качественно».

Поправки охватывают практически все направления государственной политики и, безусловно, позитивно повлияют на жизнь нашей страны на десятилетия вперёд, сказала глава СФ.

Пройдя через плебисцит, поправки обрели абсолютную, неоспоримую легитимность и приняты по воле народа

Она выразила благодарность всем россиянам, кто в эти дни пришёл на участки и сделал свой выбор. «Такая высокая явка и убедительный уровень поддержки говорят, что принятые поправки отражают ожидания и чаяния россиян. Пройдя через плебисцит, поправки обрели абсолютную, неоспоримую легитимность и приняты по воле народа».

Люди поддержали курс главы государства, оказали ему высокое доверие, отметила Валентина Матвиенко. «Уже на подготовительном этапе стало понятно, что инициированный Президентом процесс обновления Основного закона стал мощным фактором консолидации всего российского общества, помог по‑новому посмотреть на наши национальные цели, на наши общие ценности, на то, как мы видим будущее своей страны».

Председатель СФ поблагодарила также членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сенаторов — за активное участие в подготовке поправок, информировании граждан об их содержании, мониторинг процесса голосования в регионах страны.

По словам главы СФ, субъектам Федерации также предстоит весьма объёмная работа по обновлению регионального законодательства. «Мы, как палата регионов, конечно, должны им в этом деле активно содействовать. Для этого в том числе нужно использовать ресурс Совета законодателей, внеочередное заседание Президиума которого будет посвящено вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию».

Также, учитывая, что у Совета Федерации появляются новые полномочия, необходимо будет внести изменения в Регламент палаты, в первую очередь в части порядка консультаций по руководителям силовых и правоохранительных органов, сказала Валентина Матвиенко. «Такая работа уже ведётся, как и работа над внесением других изменений в нормативные документы Совета Федерации».

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