В ООО «Газпром трансгаз Ухта» продолжают перекачку газа на ремонтируемых газопроводах с применением мобильных компрессорных станций

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июля 2020, 16:00

В июне в ООО «Газпром трансгаз Ухта» при подготовке и проведении работ по ремонту объектов линейной части магистральных газопроводов началось применение второй мобильной компрессорной станции (МКС).

Комплекс служит для перекачки газа из участка магистрального газопровода, подлежащего ремонту, в параллельный газопровод или за отключающую арматуру по направлению движения газа. Цель данных работ — улучшение показателей «сохранения газа» для решения одной из задач по энергосбережению. Первый запуск подобной станции был произведен на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в январе 2020 года.

«Данный проект имеет два основных и очень важных аспекта: энергетический — улучшение результативности, связанной с увеличением объема сохранения природного газа и экологический — снижение выбросов парниковых газов в атмосферу при его транспортировке. До конца этого года мы планируем сэкономить только с помощью МКС — 117 млн кубометров природного газа», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Станислав Адаменко.

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» два комплекса мобильных станций уже отработали в нескольких филиалах предприятия: Вуктыльском, Сосногорском, Микуньском, Урдомском, Нюксенском, Шекснинском, Грязовецком, Юбилейном, Мышкинском ЛПУМГ.

Сохранение природного газа с использованием мобильных компрессорных станций — это эффективное бизнес-решение, которое соответствует высоким экологическим стандартам и решает задачу по минимизации объемов стравливаемого газа с максимальным экономическим и экологическим эффектом.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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