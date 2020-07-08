В Приморье благодаря принятым прокуратурой мерам в эксплуатацию сдан дом, в котором получили квартиры 300 дольщиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Приморского края на протяжении нескольких лет контролировала ситуацию с длительным строительством многоквартирного жилого дома.

С 2016 года казенное предприятие Приморского края «Приморкрайстрой» возводило многоквартирный жилой дом в районе «Снеговая Падь. Комплекс «Д» в г. Владивостоке с привлечением денежных средств 300 дольщиков. Ввод дома в эксплуатацию неоднократно продлевался.

Принят комплекс мероприятий, направленных на защиту интересов дольщиков. В адрес директора застройщика органами прокуратуры внесены представления и предостережения. Неоднократно директор компании привлекался к административной ответственности.

Ранее по инициативе прокуратуры Приморского края было скорректировано региональное законодательство, образован краевой Фонд поддержки обманутых дольщиков, что позволило привлечь для достройки проблемных объектов средства краевого бюджета.

В результате принятых мер выделен необходимый финансовый ресурс, дом достроен и в настоящее время введен в эксплуатацию. Права 300 дольщиков восстановлены.

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