В Саратове вынесен приговор жителю областного центра, который признан виновным в хищении квартир умерших граждан и имущества на общую сумму более 14 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Саратова Саратовской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В суде установлено, что с апреля 2014 года житель г. Саратова и двое его знакомых объединились в организованную преступную группу в целях хищения чужого имущества и денежных средств.

Для осуществления задуманного житель областного центра представлял нотариусам и в суды города фиктивные документы, подтверждающие его родство с привлеченными для совершения преступлений лицами и умершими гражданами, не имеющими родственников, и заявлял о праве на наследство по закону.

После оформления прав на недвижимое имущество оно реализовывалось, находившиеся на счетах умерших граждан деньги обналичивались, а затем распределялись между участниками группы.

В мае 2019 года указанная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Всего было похищено денежных средств и приобретено прав на недвижимое имущество на общую сумму более 14 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении остальных участников группы расследование уголовного дела продолжается.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил жителя города Саратова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

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