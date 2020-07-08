Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки к ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 июля. – Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в рамках пленарного заседания одобрили в первом чтении проект Федерального закона № 815987-7 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» (в части закрепления за организациями – собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем)». Документ представил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

В настоящее время ведется работа по подготовке к оформлению комплексного плана и «дорожной карты» газификации Российской Федерации, при этом одним из основных препятствий остается отсутствие свободной мощности в ряде участков газотранспортной системы (ГТС) и в так называемых «запертых» газораспределительных сетях (ГРС), отметил в ходе выступления Павел Сорокин. Он добавил, что законопроект был разработан в рамках поручений Правительства РФ о трансформации делового климата и направлен на расширение «узких» мест в ГТС.

«Подобных «узких» ГРС в России более 400, проблемы с ними наблюдаются в таких регионах, как Московская область, Челябинск, Кострома и др. Только «расшивка» крупнейших ГРС позволит на 2-3 процентных пункта повысить уровень газификации в РФ. Законопроектом предполагается установить обязанности организации-собственника системы газоснабжения осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности ГРС при наличии обращений заявителей. В целях обеспечения баланса интересов в законопроекте предусмотрены обязательные критерии, определяющие необходимость таких мероприятий – это суммарная дополнительная мощность и проектная производительность ГТС. При этом срок расширения ГРС будет зависеть от общего количества поданных заявок на подключение к «запертой» ГРС, а также сроков их сбора», – пояснил заместитель Министра.

Задача по ускорению темпов газификации и доведения ее до максимально возможного уровня была поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, напомнил Павел Сорокин.

«Газификация – один из ключевых элементов повышения качества жизни населения, особенно приграничных, удаленных регионов, это способ обеспечить промышленности доступ к дешевому источнику энергии, улучшить экологическую обстановку, создать новые рабочие места, улучшить инвестиционную привлекательность регионов», – добавил замглавы Минэнерго России.

20.03.2020

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