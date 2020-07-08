Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в Трудовой Кодекс РФ по формам работы с персоналом в электроэнергетике и теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 июля. – Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в рамках пленарного заседания одобрили в первом чтении проект Федерального закона № 953586-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения». Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

По Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем владельцами объектов электроэнергетики и субъектами оперативно-диспетчерского управления должна быть организована постоянная работа, направленная на обеспечение готовности работников определенных категорий к выполнению профессиональных функций на конкретном оборудовании. Проведение обязательных форм работы с персоналом, постоянное поддержание и повышение его уровня знаний, умений и навыков – обязанность работодателя,реализуемая для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, снижения уровня технологических нарушений.

Законопроект предусматривает применение в комплексе всех форм проверки и поддержания знаний, навыков и умений технологического персонала: независимой оценки квалификации, аттестации по вопросам безопасности, подготовки и подтверждения готовности к работе.

«В совокупности они не заменяют друг друга, а образуют многоуровневую систему подготовки персонала и обеспечения компетентности. При этом для применения независимой оценки квалификаций одновременно с сохранением отраслевой системы работы с персоналом предлагается установить для соответствующих работников особенности регулирования их труда в ТК РФ, дополнив его новой статьей», – пояснила Анастасия Бондаренко.

Чтобы избежать двойной нагрузки на работников и работодателей законопроектом предусмотрена возможность совмещения процедур проверки знаний, правил охраны труда, проводимых в комиссиях организаций, и аттестаций по вопросам безопасности и охране труда, проводимых в комиссиях органов федерального государственного энергетического надзора.

MIL OSI